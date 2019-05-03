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Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Cammu Keşmir'de çatışma

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri sabah saatlerinde Shopian bölgesinde direnişçilere yönelik operasyon başlattı.

Ordu yetkilileri, Imam Sahib yöresindeki operasyon sırasında güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçinin öldüğünü belirtti.

Çatışma bölgesinde direnişçilere ait silahlar ele geçirildiği ifade edildi.

Bu arada, olay yeri yakınlarında, operasyona katılan güvenlik güçlerine taş atan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı ve 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan

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