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Cammu Keşmir'de çatışma

İki bölgede çıkan çatışmalarda 4 militan öldü

28 Mart 2019 Perşembe 20:53
Cammu Keşmir'de çatışma

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında iki bölgede çıkan çatışmada 4 direnişçi öldü.

Ülke basınında yer alan habere göre, emniyet biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçleriyle militanlar arasında Shopian ve Kupwara bölgelerinde çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmalar sırasında Shopian'da 3 ve Kupwara'da bir militanın öldüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlara devam ettiği bildirildi.

Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında geçen hafta çıkan çatışmalarda 8 direnişçi ölmüştü.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:53
  1. Cammu Keşmir
  2. çatışma
  3. Hindistan

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