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Cammu Keşmir'de çatışma: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralı

Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü, 35 kişi yaralandı.

21 Ekim 2018 Pazar 12:30
Cammu Keşmir'de çatışma: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralı

Hindistan ordusu, çatışmanın, askerlerin kordon altına aldığı Kulgam bölgesindeki bir köyde çıktığını bildirdi.

Açıklamada, çatışmanın büyümesi üzerine Hindistan karşıtı göstericilerin direnişçilere yardıma geldiği ve güvenlik güçlerine taş attığı ifadesi kullanıldı.

Çatışmada 3 direnişçinin öldüğü, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde de 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den beri aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyu ile belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 12:30
  1. 3 direnişçi öldü
  2. Cammu Keşmir
  3. Hindistan

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