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Çamlıtepe’deki ticaret merkezi tamamlandı

Yapımı tamamlanan Çamlıtepe Ticaret Merkezi’ni yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Uzun süredir Beykent bölgesi ve Çamlıtepe Mahallesi sakinlerimizin talebiydi.

09 Haziran 2019 Pazar 12:15
Çamlıtepe’deki ticaret merkezi tamamlandı

Yapımı tamamlanan Çamlıtepe Ticaret Merkezi’ni yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Uzun süredir Beykent bölgesi ve Çamlıtepe Mahallesi sakinlerimizin talebiydi. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Çamlıtepe Mahallesi’nde yerleşim yoğunluğuna bağlı ortaya çıkan alışveriş ihtiyacının karşılanması için yapım çalışmaları başlatılan ticaret merkezi kısa sürede tamamlandı. Toplam 5 bin 560 metrekare alan üzerine kurulan ticaret merkezi, önümüzdeki günlerde vatandaşın hizmetine sunulacak. Toplam 17 dükkandan oluşan ve içerisinde; 1 adet market, 1 adet somun fırını, 1 adet pide fırını, kasap, market gibi işyerlerinin bulunacağı ticaret merkezini gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapılan merkez sayesinde vatandaşın tek noktadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.


“Hizmet vatandaşlarımızın ayağına gitmiş olacak”


Hizmeti vatandaşın ayağına götürmeyi amaçlayarak ticaret merkezini yaptıklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Çamlıtepe Mahallemizde ikamet eden hemşehrilerimizin şehir merkezindeki hizmetleri ayaklarına götürebilmek adına 17 dükkandan oluşan bir ticari ünite merkezi yaptık. Geçmiş dönemde bu bölgede TOKİ’nin yapmış olduğu bir planlama vardı. Tabi vatandaşlarımız burada barınma ihtiyaçlarını görecekler ama diğer taraftan da çeşitli ihtiyaçlar için bir kırtasiyenin, tuhafiyecinin, marketin, fırının olması lazım. Bu noktadan hareketle yapmış olduğumuz planlamada artık sona geldik. Yaptığımız ticaret merkezindeki dükkanların satışını ihale yoluyla gerçekleştireceğiz. Yatırımcıların ya da bu sektörlerde iş yapan vatandaşlarımızın gelip mülkiyet edindikten sonra onlar hem mülklerinde oturmuş olacak diğer taraftan da hizmet vatandaşlarımızın ayağına gitmiş olacak. Uzun süredir Beykent bölgesi ve Çamlıtepe Mahalle sakinlerimizin talebiydi. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu dükkanlarımızın satışı en kısa sürede gerçekleşir, hemşehrilerimize daha nitelikli hizmet sunmuş oluruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:15
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