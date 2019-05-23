Çamlıtepe’de asfaltsız sokak kalmadı

KOCAELİ (İHA) – Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde İSU tarafından altyapı çalışmalarının yapıldığı cadde ve sokaklarda tamamlanan asfaltlama çalışmaları inceleyen Başkan Şener Söğüt, devam edecek çalışmaları daha titiz yürütüleceğini söyledi.

Çamlıtepe Mahallesinde altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları da tamamlamak üzere. İSU tarafından çalışmaların tamamlandığı ve üst yapının eksik kaldığı cadde ve sokaklarda Büyükşehir ve Körfez Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Işık ile birlikte çalışmaların devam ettiği cadde ve sokaklarda inceleme yaptı. Çalışmaları yakından takip eden ve yetkililerden bilgi alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İSU tarafından içme suyu, atık su ve yağmur suyu çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarımızın hepsi yeniden asfaltlandı. Düzenlemesi de kısa süre içerisinde tamamlanacak” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt, bundan sonraki çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirtti.