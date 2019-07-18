0553 313 94 23

Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü meydana gelen 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu selin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen selde kaybolan 2 kişinin cansız bedenine hala ulaşılamadı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:45
Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden 1 ay geçti ama...

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü meydana gelen 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu selin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen selde kaybolan 2 kişinin cansız bedenine hala ulaşılamadı. Bölgede selin yaraları sarılmaya çalışılırken, selin maddi bilançosu ise tam olarak belirlenemedi.


Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybetti. Mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu ve gençliğinin baharındaki Cengiz Cevahir’i arama çalışmalarına 30 kişilik JAK timinin yanı sıra Trabzon, Samsun, Erzurum AFAD, Jandarma Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi’nden çok sayıda görevli ve helikopterler katıldı ancak 1 aydır süren çalışmalarda kayıp 2 şahsın cesedine ulaşılamadı. Mahalle halkı da kendi aralarında ekipler kurarak arama çalışmalarına katılırken, bir sonuç elde edilemedi.


Selde 7 konut, 1 iş yeri, 1 depo ve 2 kamu binası yıkılırken, 11 konut ve 3 iş yerinde ağır hasar tespit edildi. Çok sayıda hayvan selde telef olurken, 100 dekara yakın fındık arazisi zarar gördü. Maddi bilançosu tam olarak belirlenemeyen selin yaraları devlet tarafından sarılmaya çalışılırken, tehlike arz eden okul binası yıkıldı, derede DSİ ekipleri tarafından ıslah çalışması başlatıldı, mahalle halkının afet bölgesine dönüşüne izin verilmedi.


Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri, bölgede arazi çalışması yaparak yaşanan selin sebebini araştırdı. KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyeleri Prof. Dr. Ömer Yüksek, Doç. Dr. Erol Şadoğlu ve Dr. Osman Üçüncü ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Trabzon Şubesi Başkanı İnş. Müh. Muzaffer Aydın tarafından yapılan arazi çalışmasında selin nedeni olarak “Çamlıktepe Deresi’nin heyelanla akan malzeme ile dolması ve oluşan gölün ani olarak boşalması" gösterildi.


Çamlıktepe mahalle sakinlerinden Mustafa Yakupoğlu, selin üzerinden geçen 1 ayın ardından ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirterek “Her şey ortada. Denilecek bir şey yok. Ne yapacağımızı şaşırdık, önümüz kış ne olacak bilemiyoruz. Adeta haritan silindik” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ kimlere kredi veriyor?
    1. TOKİ kimlere kredi veriyor?
    2. Başkan Günel, çevre yolunda yarım..
    3. Söke’de Genç Parti yeniden
    4. Afrika Uluslar Kupası’nda final..
    5. Valilik, terör kurbanı kardeşler ile..
    6. Doğal Yöresel ve Hayvansal Ürünler..
    7. Bünül: "Ceyhan’da 188 kişi işten..
    8. Adli tatil ne zaman başlıyor 2019?
    9. TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş..
    10. Elektrik direğinden düşen işçi..
    11. OMÜ’nün liderlik ettiği projeye..
    12. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    13. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    14. ABD’li senatörden FBI’ya kritik çağrı!..
    15. İran "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı..
    16. Beylikdüzü E-5’te basınçlı su boruyu..
    17. Kaleköy Kale Harabelerinde mozaik ve..
    18. "Tesislerimizi kullanmazsak çürür gider"
    19. Samet Dağlı Sarıyer’de
    20. Maganda kurşunu düğünü kana buladı
    21. Muğla Büyükşehir’den haşere ile..
    22. AP'den skandal Maduro kararı
    23. AP'den Venezuela'ya yaptırım kararı!
    24. Büyükşehir’den imza kampanyasına destek
    25. ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla..
    26. Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı..
    27. Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın..
    28. Roberto Soldado: "Granada büyük bir..
    29. Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var”..
    30. AYM'den hükümlüler için önemli karar
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’