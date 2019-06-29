0553 313 94 23

Çamlıktepe’de kaybolan 2 kişi için yapılan çalışmalara ‘Turuncu’ uyarı nedeniyle ara verildi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen selde kaybolan 2 kişi için yapılan arama çalışmalarına sağanak yağış uyarısı nedeniyle ara verildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:07
Çamlıktepe’de kaybolan 2 kişi için yapılan çalışmalara ‘Turuncu’ uyarı nedeniyle ara verildi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen selde kaybolan 2 kişi için yapılan arama çalışmalarına sağanak yağış uyarısı nedeniyle ara verildi.


Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran tarihinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi. Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir’i (16) bulmak için 12 gündür süren arama çalışmaları şiddetli sağanak yağış uyarısı nedeniyle durduruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından ‘turuncu’ seviyede uyarı yapılırken, hafta sonu uyarı periyotunda Trabzon merkezde metrekareye 40 ila 80 kg, Trabzon’un diğer ilçelerinde metrekareye 100 ila 200 kg sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.


Yetkililer, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım düşmesi riskine uyarılarda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası Didim ayağı başladı
    1. Triatlon ve Aquatlon Türkiye..
    2. Evde uyuşturucu serası kurdu
    3. Romen turistin kaza sonrası rahatlığı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    5. Kaçakçılara ağır darbe! 20 bin paket..
    6. Üsküdar’da bina boşluğunda mahsur..
    7. Yaz tatiline özel kültür seti dağıtımı..
    8. Balıkesir’de "Narkotik Suçlar ve..
    9. Mardin’de 20 bin 350 paket kaçak..
    10. Aşık genç, babası ile tartışıp..
    11. 24 FETÖ’cüden 12’si tutuklandı
    12. Diyarbakır’da yanan tarladan geriye..
    13. Mersin’de motosiklet orta refüje..
    14. 28 yıl sonra bir araya gelerek ders..
    15. Balıkların mevsimine dikkat ediyor..
    16. Albaraka Türk’ten örnek olacak proje..
    17. Aralarında görevde bulunan asker ve..
    18. Hatay’da "St. Pierre Aziz Petrus ve..
    19. FETÖ’den gözaltına alınan 20 kişi..
    20. Ağrı’da korkutan yangın
    21. Erdoğan’dan S-400 yorumu : “Bu iş..
    22. (Özel) Uzmanlardan güneş çarpması..
    23. Resmen yürürlüğe girdi! Eczanelerde..
    24. Esnaftan belediye başkanına pankartlı..
    25. Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali..
    26. U15 Güreş Takımı’ndan Polonya’da 4..
    27. Görev başında vefat eden Abdulkadir..
    28. Çamlıktepe’de kaybolan 2 kişi için..
    29. Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin..
    30. TEM Otoyolunu kullanacak sürücüler..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı