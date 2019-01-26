RİZE (AA) - Rize'de 12'ncisi düzenlenen "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" başladı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Ayder Kültür Turizm Derneğince düzenlenen şenlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Şenlik yürüyüşüyle başlayan etkinlikte katılımcılar, tulum eşliğinde horon oynayarak türkü söyledi. Şenlik ateşinin yakılmasının ardından halk, yöresel sanatçıların söylediği şarkılarla eğlendi. Bazı kişilerin naylon ve şambrellerle kaydıkları görüldü. Kayarken kaza geçirip yaralananlara UMKE ekipleri müdahale etti. Yaralılardan bazıları ambulansla hastaneye götürüldü.

Jandarma ekipleri, kar lastiği bulunmayan araçların yaylaya gitmesine izin vermedi.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, az kar bulunmasına rağmen şenliğe katılımın yüksek olduğunu söyledi. İlgiden memnun kaldıklarını dile getiren Bak, "Ayder bir yaşam biçimi. Turizmin önemli merkezlerinden biri. Turizmde 2018 yılı çok iyi geçti. İnşallah bu yıl da turizmin artması için gayretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Bak, Ayder'de önemli bir dönüşüm planladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bölgeye önemli bir dönüşüm projesini başlattık. Proje çalışmalarını tamamladık. Cumhurbaşkanımız, Ayder'i Karadeniz'in Davos'u yapmamız için mücadele veriyor. Rize-Artvin Havalimanının tamamlanmasıyla bölge, önemli bir turizm merkezi olacak."

Şenlik, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.



