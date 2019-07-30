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Çamlıcalıların uğrak noktası oldu

Tepebaşı Belediyesi tarafından Çamlıca Mahallesi’nde geçen yıl hizmete kazandırılan Çamlıca Parkı ve Deneyimli Kafe, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:19
Çamlıcalıların uğrak noktası oldu

Tepebaşı Belediyesi tarafından Çamlıca Mahallesi’nde geçen yıl hizmete kazandırılan Çamlıca Parkı ve Deneyimli Kafe, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çamlıcalıların adeta akın ettiği park ve Deneyimli kafe, özellikle çocukların uğrak noktası haline geldi.


Tepebaşı Belediyesi tarafından Çamlıca Mahallesi’nde kullanıma sunulan Çamlıca Parkı ve Deneyimli Kafe, mahalle sakinleri tarafından çok sevildi. 2018 yılının Ağustos ayında düzenlenen açılış töreni ile hizmete giren Çamlıca Parkı ve Deneyimli Kafe, her yaştan insanın uğrak noktası olmayı başardı. Ertuğrulgazi Caddesi’nde bulunan 11 bin 860 metrekarelik parkta kaykay pisti, gölet, su perdesi, seyir terası, tırmanma pisti, 10 oyundan oluşan kaya parkuru, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları yer alıyor. Deneyimli Kafe’de ise vatandaşlar hoşça zaman geçirirken; çay servisinin yanı sıra kafede bulunan kütüphane de Eskişehirlilere hizmetinde veriyor.


Çamlıca Parkı ve Deneyimli Kafe hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi’nin park ve yeşil alanlar konusunda örnek bir çalışma sürdürdüğüne dikkat çekti. Tepebaşı’nda kişi başına düşen yeşil alan miktarına değinen Ataç, “Sorumluluğumuzdaki 483 yeşil alan ve park ile daha yaşanılabilir bir Tepebaşı için çalışmalarımız kesintisiz biçimde sürüyor. İlçemize yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2018 sonu itibari ile kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 10.03 metrekareye ulaştı. Çamlıca Mahallemizde geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz Çamlıca Parkı ve Deneyimli Kafe de vatandaşlarımız ile dolup taşıyor. Bu güzel alan donatıları ile çocuklarımızdan yaşça tecrübeli insanlarımıza kadar herkese hitap ediyor. Elbette bu güzel mekanın boş kalmaması, Eskişehirlilerce yoğun ilgi görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Kent halkı için daha yeşil, daha keyifli ve sağlıklı alanlar oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Çamlıca Parkı ve Deneyimli Kafe’den istifade eden vatandaşlar da mahallelerine kazandırılan alandan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:19
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