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Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da başlayan kar yağışı Çamlıca Tepesi’nde de etkili olmaya başladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:02
Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da başlayan kar yağışı Çamlıca Tepesi’nde de etkili olmaya başladı. Yağan karı görenler Çamlıca Tepesi’nde bol bol fotoğraf çektirdi.


İstanbul’da bugün sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Çamlıca Tepesi’nde de etkisini gösterdi. Çamlıca Tepesi, karın yağmasıyla beraber renkli anlara sahne oldu. Kar yağdığını gören yerli ve yabancı turistler, Çamlıca Tepesi’nde bol bol fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:02
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