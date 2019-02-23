Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı etkili oluyor
İstanbul’da başlayan kar yağışı Çamlıca Tepesi’nde de etkili olmaya başladı.23 Şubat 2019 Cumartesi 12:02
İstanbul’da başlayan kar yağışı Çamlıca Tepesi’nde de etkili olmaya başladı. Yağan karı görenler Çamlıca Tepesi’nde bol bol fotoğraf çektirdi.
İstanbul’da bugün sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Çamlıca Tepesi’nde de etkisini gösterdi. Çamlıca Tepesi, karın yağmasıyla beraber renkli anlara sahne oldu. Kar yağdığını gören yerli ve yabancı turistler, Çamlıca Tepesi’nde bol bol fotoğraf çektirdi.
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