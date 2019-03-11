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Çamlıca Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

Yuntdağı mahallelerinden biri olan Çamlıca Mahallesi de düğün salonu ve sosyal tesise Yunusemre Belediyesi ile kavuştu.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:08
Çamlıca Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

Yuntdağı mahallelerinden biri olan Çamlıca Mahallesi de düğün salonu ve sosyal tesise Yunusemre Belediyesi ile kavuştu. Tesisin açılışı törenle yapılırken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağı’nda hizmet atağını sürdüreceklerini söyledi.

 

Yunusemre Belediyesi tarafından Yuntdağı’nda hizmete açılan düğün salonu ve sosyal tesislere bir yenisi daha eklendi. Çamlıca Mahallesinde yapımı tamamlanan tesis törenle hizmete girdi. Törene Cumhur İttifakı Yunusemre adayı ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Törende bir konuşma yapan Yunusemre Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık, 31 Mart tarihinde gerçekleştirelecek seçimlerde destek istediğini ifade ederek, “2014’te Büyükşehir Yasasıyla belediyelerimiz yeni kuruldu. Bu belediyeler iki sene içerisinde kuruluşunu tamamladı. İki sene sonrasında hizmetler gelmeye başladı. Yollar, kanalizasyonlar, su depolarının yenilenmesi yapıldı. Manisa’nın çöp sorunu ortadan kalktı. Şimdi önümüzde seçim var. Cumhur ittifakı kuruldu. Seçimden seçime değil mezara kadar kuruldu bu birliktelik. Sizlerden Sayın Mehmet Çerçi’ye ve Cengiz Ergün’e desteklerinizi bekliyoruz” dedi.



Tesislerin devamı gelecek

 

Yuntdağı’nda birçok hizmet yaptıklarını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yeni dönemde bu hizmetlere yenilerinin ekleneceğini dile getirerek şunları söyledi: “Beş yıllık bir belediyeyiz. 240 bin nüfusa sahibiz. Hem kırsalda hem de merkezde imarı ve altyapısı sorunlu mahallelerimiz bulunuyor. Mahalle içlerinde yollar açtık ve taş döşedik. Sosyal tesisler açtık. Arazi yolları yaptık. Kırsal kalkınmayı destekleme noktasında pek çok çalışmaya imza attık. Yaşanan sorunları biliyor; bunları da gidermek için yoğun mesai harcıyoruz. Kırsal mahallelerimiz hizmetlerimizle ihya olacak."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:08
  1. Manisa
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