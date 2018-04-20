Çamlıca Camisi'nde geri sayım başladı

İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 2012'de düzenlenen yarışmada ikincilik ödülüne layık görülen 2 projeden biri olan, Bahar Mızrak ve Hayriye Gül Totu'nun projesini çizdiği Çamlıca'daki caminin inşaat çalışmaları, Üsküdar Sefa Tepesi'ndeki 57 bin 500 metrekarelik alanda devam ediyor.

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı projenin yüzde 95'i tamamlandı.

Cami projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol, tünel inşaatları ile çevre düzenleme çalışmaları da sürüyor.

İLK EZAN SESİ KADİR GECESİ'NDE

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, inşaat çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiyi Kadir Gecesi ibadete açmayı hedeflediklerini belirterek, "Ayağımızın birini Kadir Gecesi'ne bağladık. Camiyi o güne yetiştirmenin çalışması içindeyiz" dedi.

Caminin yüzde 95'inin tamamlandığını anlatan Külünk, sahada 450 kişinin çalıştığını, bunun 2-3 katı kişinin de atölyelerde üretim yaptığını belirtti.

350 BİN METREKÜPLÜK İSKELE SÖKÜLÜYOR

Atölyelerde mihrap, minber, müezzin mahfili vaaz kürsüsü, ahşap işi ve halı işlerinin devam ettiğini aktaran Külünk, "Yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Asıl yoğunluk şu an camimizin içinde. 350 bin metreküplük bir iskele vardı. Bu iskeleyi sökmeye başladık. 2,5-3 ayda bu iskeleyi kurmuştuk. Şimdi iskeleyi 10-15 gün içinde sıfıra indireceğiz. İndirdikten sonra da yukarıda süsleme, tezyinat anlamında bir iş kalmıyor. Camide halının serilmesi ve yapılması gereken bir iki küçük iş kalıyor" diye konuştu.

MİNBERE ASANSÖRLE ÇIKILACAK

Caminin mimari büyüklüğü nedeniyle 49 basamaklı minber yapıldığını aktaran Külünk, 21 metre yüksekliğindeki minberin 7 katlı binaya eş değer olduğunu ve rahatlık sağlaması amacıyla asansörle çıkılacağını söyledi.

Ergin Külünk, "Böyle büyüklükte bir minberin olması gayet doğal çünkü cami içinde aynı anda 25 bin kişi namaz kılacak. Hutbe veren imamın kitle ile olan görsel temasını sağlayabilmek için ve caminin büyüklüğünden çıkan oran dahilinde 21 metre yüksekliğinde minber hazırlanıyor" dedi.

Caminin büyüklük oranı göz önüne alındığında kapılarının da büyük olduğunu anlatan Külünk, 6 metre yüksekliğindeki kapıların bir kanadının 2,5 ton ağırlığında olduğunu ve bir sanat eseri niteliği taşıdığını ifade etti.

Ergin Külünk, caminin zeminine döşenecek 17 bin metrekarelik turkuaz rengi halıların üretim çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.