0553 313 94 23
impression

Çamlıca Camii’nin son hazırlıkları yapılıyor

Yapımına 5 sene önce başlanan Çamlıca Camii’nin 17 bin metrekarelik halıları serilmeye başlandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:18
Çamlıca Camii’nin son hazırlıkları yapılıyor

6 Ağustos 2013 yılında temeli atılan Çamlıca Camii’nin 5 yıldır süren inşaatında sona doğru yaklaşılıyor. Caminin içerisinde ince işçilikleri yapılırken, halıları da serilmeye başlandı.

Caminin inşaatının son durumu ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde caminin siluetinin tamamen oluştuğu görülürken işçilerin de avlu içinde ve dışarısında ince işçiliğe devam ettikleri görüldü.

Caminin avlusunda ise kubbelerin içini süsleme çalışmaları yapılıyor. Caminin içerisinde devasa avize tamamen yerleştirildi. Bir yandan duvarlardaki süslemeler yapılırken bir yandan elektrik kabloların bağlantıları yapılıyor. Caminin içerisine yer alan 17 bin metrekarelik halının desenleri cami için özel olarak üretildi. Halıların altında maksimum 22 dereceye kadar çıkabilen ısıtıcı sistemler bulunuyor.

18-11/03/0eedf376-47a2-42a8-85e4-6e641f010f34.jpg

ÖZEL ÜRETİLMİŞ 17 BİN METREKARELİK HALI

Halıların serme işlemlerinin başladığını ifade eden Çamlıca Cami Dernek Başkanı Ergin Külünk, “Yüzde yüz yün ve aktibakteriyel özelliği olan, desen sadece Çamlıca Camii için özel üretilmiş 17 bin metrekarelik bir halıdır. Halı serme işlemleri sırasında eş zamanlı olarak caminin içerisindeki elektrik, aydınlatma, akustik ve güvenlik gibi her türlü ekipmanın testini yapmaya başladık. Halıların tamamen serilmesi 1 ayı geçecek bir süre olduğunu tahmin ediyoruz. Halıların desenlerin eşleştirilmesi kenarlarının ayarlanması biraz zaman alacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 15:18
  1. çamlıca camii
  2. istanbul
  3. halı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Partili Türkkan, CHP'yi kendi evinde vurdu: Partide bir liderlik problemi var
    1. İYİ Partili Türkkan, CHP'yi kendi..
    2. Antalyaspor'dan zirveye ince ayar!
    3. Özhaseki: Cinayetin amacı Türkiye'nin..
    4. 12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2..
    5. Sabunla cilt temizlemek yanlış mı?
    6. Erdoğan ile Poroşenko'nun görüşmesi..
    7. Aktivistleri dinlemediler... Kaplanı..
    8. Bakan Kurum kesin konuştu! 'Hepsi..
    9. Galatasaray'dan çok sert mesaj!
    10. "ABD’nin kaybettiği, İran’ın kazandığı..
    11. Çamlıca Camii’nin son hazırlıkları..
    12. Erdoğan: Bizim yoldaşımız millettir
    13. Bursa, şehidini gözyaşları içinde..
    14. Türkiye'nin enerji ithalatı faturası..
    15. Düşük önlenebilir mi?
    16. Karagül: Ciddi tehditler alıyoruz
    17. 8 ülkeden dolar kararı! Erbakan Hoca..
    18. Fenerbahçe Koray Şener için tören..
    19. Derbinin hakemi Fırat Aydınus'a..
    20. Fenerbahçeli Koray Şener'in son sözleri
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar