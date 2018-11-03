Çamlıca Camii’nin son hazırlıkları yapılıyor

6 Ağustos 2013 yılında temeli atılan Çamlıca Camii’nin 5 yıldır süren inşaatında sona doğru yaklaşılıyor. Caminin içerisinde ince işçilikleri yapılırken, halıları da serilmeye başlandı.

Caminin inşaatının son durumu ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde caminin siluetinin tamamen oluştuğu görülürken işçilerin de avlu içinde ve dışarısında ince işçiliğe devam ettikleri görüldü.

Caminin avlusunda ise kubbelerin içini süsleme çalışmaları yapılıyor. Caminin içerisinde devasa avize tamamen yerleştirildi. Bir yandan duvarlardaki süslemeler yapılırken bir yandan elektrik kabloların bağlantıları yapılıyor. Caminin içerisine yer alan 17 bin metrekarelik halının desenleri cami için özel olarak üretildi. Halıların altında maksimum 22 dereceye kadar çıkabilen ısıtıcı sistemler bulunuyor.

ÖZEL ÜRETİLMİŞ 17 BİN METREKARELİK HALI

Halıların serme işlemlerinin başladığını ifade eden Çamlıca Cami Dernek Başkanı Ergin Külünk, “Yüzde yüz yün ve aktibakteriyel özelliği olan, desen sadece Çamlıca Camii için özel üretilmiş 17 bin metrekarelik bir halıdır. Halı serme işlemleri sırasında eş zamanlı olarak caminin içerisindeki elektrik, aydınlatma, akustik ve güvenlik gibi her türlü ekipmanın testini yapmaya başladık. Halıların tamamen serilmesi 1 ayı geçecek bir süre olduğunu tahmin ediyoruz. Halıların desenlerin eşleştirilmesi kenarlarının ayarlanması biraz zaman alacaktır” ifadelerini kullandı.