Çamlıca Camii’nde Regaip Kandili coşkusu

İSTANBUL (İHA) – Yapımına 2013 yılında başlanan ve bugün ibadete açılan Çamlıca Camii, Regaip Kandili dolayısıyla doldu taştı.

Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii, bugün sabah ezanıyla ibadete açıldı. Açılışı Regaip Kandili akşamına denk gelen camii, kandil dolayısıyla da vatandaşların akınına uğradı. Regaip Kandili’nde camiyi dolduran vatandaşlar kılınan namazın ardından dualar etti.

Çamlıca Camii’nin namaz kılan bir vatandaş, “Biz çok beğendik. Buna vesile olan bu mübarek gecede bize bu heyecanı yaşatan herkesten Allah’tan razı olsun. Mutlu olduk. Buradaki bütün Müslümanlardan Allah razı olsun. Çok güzel bir kalabalık var. Ben Kabe’ye de gittim. Kabe’deki o heyecanı resmen burada yaşadım. Allah razı olsun burada yapılan vesile olan herkese” dedi.

Öte yandan Çamlıca Camii’nde namazlarını kılan vatandaşlar ardından caminin çevresini gezip fotoğrafını çekti.