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Oruç

Çamlıca Camii'nde Ramazan mahyası yakıldı

Çamlıca Cami'nin minarelerine, 'Evde kal Türkiyem, Namaz dinin direğidir' mahyaları asıldı.

2020-04-23 05:25:00 -

İstanbul Üsküdar'da bulunan Çamlıca Cami'nin minareleri arasına Ramazan ayı nedeniyle “Ya şafi, dua ibadetin özüdür. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır" mahyaları yazıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle mahyalardan vatandaşlara "Evde kal Türkiyem" uyarısı yapılırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle de mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı.

Oluşan görsel şölen drone tarafından havadan görüntülendi.

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Yorumlar

Bir Yolcu

"... Ramazan mahyası yakıldı" ifadesinde "yakıldı" kelimesi, ilk anda yanlış bir algı oluşturuyor, "Bu mübarek günde, mahya'ya saldıracak hain kim olabilir" gibi... "Yakıldı" yerine "ışıklandırıldı" daha uygun olmaz mı idi?
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