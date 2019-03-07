Cumhuriyet tarihinin en büyük camisiÇamlıca'da ilk ezan okundu
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olma niteliğini kazanan Çamlıca Camii ilk ezanın okunmasının ardından kılınan sabah namazı ile ibadete açıldı.07 Mart 2019 Perşembe 07:51
Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii’nde bu sabah ilk ezan okundu, cami ibadete açıldı.
İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Tünel de yapıldı
- 6 Ağustos 2013’te temelleri atılan Çamlıca Camisi 10 bini kapalı, 5 bini avlu olmak üzere toplam 15 bin metrekare alanda inşa edildi.
- Caminin kubbesi 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında.
- 4’ü 107.1 metre, 2’si ise 90’ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip.
- Camiye ulaşım için ayrıca 3 kilometrelik tünel inşa edildi.
- Havuzlar ve şelalelerle süslenen caminin çevresinde oturma alanları ile çocuk oyun alanları bulunacak.
- Camide 18 adet yürüyen merdiven ve 28 asansör bulunuyor.
- Caminin 17 bin metrekarelik alanı, özel tasarlanan halıyla kaplandı.
- Dev kubbenin altına 7 ton ağırlığında 3 katlı dev bir avize bulunuyor. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor.
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