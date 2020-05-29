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Korona Virüs

Çamlıca Camii'nde cuma namazı heyecanı

Birçok vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan camilerde cuma namazının tekrar kılınmaya başlanmasının ardından Çamlıca Camii'ne akın etti. Vatandaşlara dezenfektan ve maske verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:23:00 -
Çamlıca Camii'nde cuma namazı heyecanı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor.

Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da cuma namazı kılınacak.

Cuma namazı kılmak için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne gelmeye başladı. Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlar maske ve tek kullanımlık seccade verildi. Camiye gelen bir kişi, "Tedbirimizi aldık,maske taktık önlemimizi aldık" diye konuştu.

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