Çamlıca Camii’de Berat Kandili Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı dolayısıyla binlerce kişi camiye akın etti.

Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı dolayısıyla binlerce kişi camiye akın etti.

İstanbul’un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı düzenlendi. Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program için vatandaşlar akşam namazı öncesinden camiye akın etmeye başladı.Programa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve binlerce vatandaş katıldı.

Akşam namazı ile yatsı namazı arasında camide Kur-an okunup dualar edildi. Programa her yaştan binlerce kişi katılırken, camiyi gezenler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.