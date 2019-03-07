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Çamlıca Cami ibadete açıldı

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Cami bu sabah ilk ezan okunarak ibadete açıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 09:34
Çamlıca Cami ibadete açıldı

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Cami bu sabah ilk ezan okunarak ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii’ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. Öte yandan İBB başkan adayı Binali Yıldırım ise camiye gelerek namaz kıldı.

 

Yapımına 2013 yılında başlanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camisi bu sabah ilk ezanın okunmasının ardından ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii’nde ilk sabah namazını kılmak için camiye akın etti. 7’den 77’ye bütün İstanbullular Çamlıca Cami’nde namaz kılmak için safa durdu.

 

Binali Yıldırım Çamlıca Camii’nde ki ilk namazını kıldı

 

Öte yandan sabah ezanı ile birlikte ibadete açılan Çamlıca Camii’ndeki ilk namaz kılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım namazı cemaatle birlikte kıldıktan sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekindi.

 

“Muhteşem bir eser”

 

Namaz çıkışında açıklama yapan Yıldırım, caminin muhteşem bir eser olduğunu belirterek, “ Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine bir eseri İstanbul’umuza kazandırmak için ortaya koyduğu irade, dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca proje mühendisinden, mimarına, yapımında emeği olan bütün arkadaşlara İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Cami hakikaten İstanbul’un heybetini, güzelliğini, yedi tepeli İstanbul’un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuştur. Resmi açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak, 3 ayların başlangıcı olması sebebiyle, Regaip vesilesi ile ilk ibadete açıldı. Sabah namazı ile birlikte yoğun bir cemaat ile birlikte hizmete açıldı” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:34
  1. İstanbul
  2. fotoğraf

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