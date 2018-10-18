Camiyi yakan provokatörün cezası belli oldu

ABD’nin Teksas eyaletinde bir camiyi yakan kişi, nefret suçundan hüküm giyerek 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26 yaşındaki Marq Perez, 2017 yılında Houston’ın 200 kilometre güneybatısındaki Victoria İslam Merkezi’ni ateşe vermişti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Perez, nefret suçu işleyerek Victoria İslam Merkezi’ni yakması nedeniyle Temmuz ayında suçlu bulunmuştu.

"Nefret suçları toplumumuzun kanseridir"

ABD Bölge Yargıcı John Rainey kararı açıklarken, “Nefret suçları toplumumuzun kanseridir ve bu davranış toplumumuzda hoş görülemez” şeklinde konuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, bir tanığın, Perez’in Victoria’daki Müslüman topluluğun, camiyi yeniden inşa etmek için para topladığını öğrendiği zaman, inşa edilmesi halinde camiyi tekrar yakacağını söylediğini bildirdi.