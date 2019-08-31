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Camiyi karıştıranlara destek veren Sinan Oğan'a tepki!

Bir camide, provokasyon yapan şahıslara destek veren Sinan Oğan'a, tepki yağıyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:08
Camiyi karıştıranlara destek veren Sinan Oğan'a tepki!

Bir camide, provokasyon amaçlı olarak olay çıkartanları destekleyerek, 30 Ağustos'ta hutbede Atatürk'ün ismi hutbeden çıkarıldı diyerek, sanki daha önce Atatürk ismi varmış da çıkarılmış gibi algı oluşturmaya kalkışan Sinan Oğan'a, tepki yağıyor.

"Cumhuriyet tarihi boyunca böyle rezil bir görüntü olmamıştır! Camilerimizi, Cami cemaatimizi düşürdüğünüz duruma bakın! Ey Diyanet Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin adının hutbelerden çıkarılması için nasıl bir kin içindesin? Vergimden hakkına düşen maaş #haramolsun !" paylaşımı yapan Sinan Oğan'ın algı çalışmasına vatandaşlardan tepki yağıyor.

Sinan Oğan kimdir?

MHP Iğdır milletvekilliği yapan Sinan Oğan, daha sonra Devlet Bahçeli'ye karşı bayrak açmış, eşi Gökçen Oğan'ın memleketi Yozgat'ta bile tepki görmüş, şimdilerde siyasetten uzaklaşmış bir isimdir. Sinan Oğan, 2011 yılında gayrı ahlaki görüntüleri sebebi ile MHP Genel Başkan yardımcılığından istifa etmek zorunda kalan Mehmet Ekici'nin de damadıdır.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:08
  1. Iğdır
  2. Yozgat
  3. Sinan Oğan
  4. camide provokasyon

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  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM1 sa önce
    ATATÜRK LAİK BİR LİDERDİR deyip cenaze namazı kıldırmayanlar, daha düne kadar Anıtkabirde dua ettirmeyenler, Atatürk bir ayet, bir din bırakmamıştır diyenler birdenbire hutbelerde Atatürkün adı geçmiyor diye camilerde provokasyon yapıyor. Allahın evinde edepsizlik yapıyor imama dikleniyorlar. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları denecek diye ne bir ayet ne de bir hadis vardır. Orası camidir orada propaganda yapılmaz. Kaldıki Atatürk siyasi bir liderdir hutbe ile ne alakası vardır. Hutbe din içeriklidir. O zaman bende Fevzi Çakmak Paşanın adı okunması gerekir diyorum. Çünkü Fevzi Çakmak dindar bir komutandı hutbe de onun adı geçmesi daha doğrudur. Sinan Oğan sen 9 ışık doktrinini kabul etmiyormusun? Nasıl bir Ülkücümüsün, 6 ok çumu oldunuz? sen Türk-İslam ülküsü nedir bilmiyor musun? Ülkücülerin Atatürkçülükle ne işi vardır? Yıllardır biz devlete değil üniter laik sisteme karşıyız demediniz mi? Ülkücüler 12 eylül 1980 den itibaren "Türkiyenin üniter devlet rejimini yıkıp yerine ırkçılığa dayalı bir rejim getirmekten yargılanmadılar mı? Siz kimin ülkücüsü sünüz? Bunlar nasıl bir ülkücü? 1996 lara kadar ülkücü hareketin içerisinde hiçbir Atatürkçülük emareleri görülmemiş seminerlerde dahi Atatürk ve Atatürkle ilgili hiçbirşey verilmemiştir. Türk İslam Ülküsü ile Atatürkçülüğün uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Özellikle 19 mayıs gençlik bayramını ülkü ocaklarından giden gençler sloganlarla protesto ediyordu. Az mı MİLLİ KIYAFET NE BU REZALET sloganlarını attık. Mini etekli kutlamalar Atatürkün zamanında onun onayı ile başladı. Son dönemlerde İP çiler camileri provokasyon yerine çevirdiler. Biz müslüman Türk milleti camilerimize resimlerle hele hele siyasi veya dini liderlerin resimleri ile girmeyiz. Allaha ve peygambere saygıdan dolayı girmeyiz. Eğer camiye resimle girilecekse PEYGAMBERİMİZİN VEYA HZ. ALİ nin resimleri ile gireriz. Ama bu İP çiler camilere özellikle NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE yazan ATATÜRK RESİMLİ TİŞÖRTLERİ çocuklara giydirerek siyaseti camilere çocukları kullanarak sokmaya çalışıyorlar. Allah ve peygamber camiye resimle girmeyi yasaklamıştır. Özellikle peygamberimiz çok uyarılarda bulunmuştur. Hadi CHP yi anlıyorum onlar dine karşı özellikle Aleviler hakim onlar bunu isterler. Sözde milliyetçi İP çilere ne oluyor? Camilere bırakın Atatürk'ü peygamberin resimleriyle girmek doğru değilken çocukları alet ederek onlara Atatürk resimli tişörtler giydirip camiye göndermek neyin nesidir? Siz SOLCULAR gibi Atatürkü kullanarak Resmen Allaha meydan okuyorsunuz. Bu sapıklık değil de nedir? Bırakın Atatürk'ün yakasını, bırakın küçük çocukların kafasını zehirlemeyi, bırakın müslümanlara Atatürk'ü baskı aracı kullanıp zulmetmeyi. Sizler Allahın evinde bile müslümanlara Atatürk baskısı yapacak kadar ZALİMLEŞTİNİZ.Atatürk size camilerde hutbelerde 30 ağustosta benim adımı anın, camilere girerken çocuklarınıza benim resmim olan tişörtler giydirin diye vasiyet mi verdi?UYDURDUĞUNUZ ATATÜRK ANLAYIŞI İLE CAMİLERİMİZİDE MİLLİ ŞEF DÖNEMİ GİBİ İPOTEK ALTINA ALDINIZ. ALLAHIN LANETİ ÜZERİNİZE OLSUN
  • yazıYORUM yazıYORUM 1 sa önce
    Diyanet imamları her önüne konulan meftanın namazını müslüman mı müşrik mi diye bakmadan kıldırmaya devam ettiği sürece millettede bu kafa karışıklığı olmaya devam eder. Gayri müslime rahmet okur, ateiste dua bekler!
  • GerçekGerçek2 sa önce
    Müslüman olmayan birine neden dua edilsinki o zaman maoya apoya leninede mi hutbede dua okuyacagiz.

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