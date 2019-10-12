0553 313 94 23

Afrika ülkesinde camiye saldırdılar! Çok sayıda ölü var

Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Burkina Faso'da, eli silahlı teröristler Sahel bölgesinde bulunan bir camiye saldırı düzenledi. Olayda ilk belirlemelere göre; 10 kişinin hayatını kaybetti.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:32
Afrika ülkesinde camiye saldırdılar! Çok sayıda ölü var

Burkina merkezli İnfowakat.net sitesinin haberine göre, bir silahlı grup Oudalan kentinin Markoye köyündeki camiye saldırı düzenledi.

Güvenlik kaynakları saldırıda ilk belirlemelere göre, camideki 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırılar artıyor

Ülkede son zamanlarda terör saldırıları giderek artıyor. Geçen hafta aynı bölgede kimliği belirsiz silahlı kişilerin Soum kentinin Madoudji köyünde altın madeninde çalışan işçilere düzenledikleri saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Eylül'ün ilk haftasından bu yana düzenlenen silahlı saldırılarda da aralarında askerlerin bulunduğu 60'tan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılar nedeniyle 23 Eylül-8 Ekim arasında bölgedeki yardıma muhtaç insanların sayısında yüzde 26 artış meydana geldi. Ayrıca 486 bin 360 kişi saldırılar nedeniyle ülkenin farklı bölgelerine göç etti.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:32
  1. Burkina Faso

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu emniyet güçlerine şöyle seslenmişti: PKK'lı hainleri yaralı almayın
    1. Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu emniyet..
    2. Türkiye'den tutuklu DEAŞ'lılara dair..
    3. Teröristler şimdi de Papa’ya koştu!..
    4. Asparagaslar, yalanlar, saldırılar,..
    5. SSK SGK yol parası, gündelik ve..
    6. Yerli ve milli hava savunma sistemi!..
    7. Çavuşoğlu resti çekti: Tecrit..
    8. İşyeri kapanırsa tazminat alır mı?
    9. Kadın gazeteci, terör sevicilere böyle..
    10. Tazminat miktarında bir sınır var mı?
    11. Bakan Kasapoğlu'dan paralimpik..
    12. Camiyi hedef aldılar! Çok sayıda ölü var
    13. Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı..
    14. Fikret Orman'ın yerine Ali Koç!
    15. New York'ta silahlı saldırı!
    16. Mehmet Özdilek resmen açıklandı!
    17. İçişleri Bakan Soylu: Teröre..
    18. Drift yapan sürücü polis arabasına..
    19. Siber teröristlere kim dur diyecek?..
    20. PKK sempatizanlarından büyük alçaklık!..
    21. Avcılar'da hasar gören minare sökülüyor
    22. Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29..
    23. Türkiye 9 bin 350 teröristi gözaltına..
    24. Tabut başında ağabeyine söz verdi:..
    25. Mars’a gönderilecek uzay aracının..
    26. Çin’de nesli tükenmekte olan ikiz..
    27. Ziya Selçuk'tan 'Barış Pınarı' mesajı
    28. HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün
    29. Ahmedinejad'dan Barış Pınarı..
    30. Asgari ücret son dakika 2020 asgari..
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    TSK'ya "zalim" diyen Saadet Partili ismi evinden aldılar!
    TSK'ya "zalim" diyen Saadet Partili ismi evinden aldılar!