Yeni Zelanda'da camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler!
Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 49 Müslüman şehit oldu. Teröristin kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ve manifestosunda ABD Başkan Donald Trump'a da yer verdiği ortaya çıktı.15 Mart 2019 Cuma 13:57
İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli teröristin 28 yaşında olduğu belirtildi.
Teröristin kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.
Trump'tan da bahsetmiş, Breıvık'ten ilham almış
Saldırgan manifestosunda ABD Başkan Donald Trump'a da yer vermiş. Saldırgan her ne kadar Trump'tan ‘yenilenmiş beyaz kimliğinin ve ortak amaçlarının sembolü' olarak bahsetse de, onu siyasi bir lider ve politika belirleyici olarak tanımıyor.
Brenton Tarrant ayrıca, 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'ten ilham aldığını yazmış.
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