Yeni Zelanda'da camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler!

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli teröristin 28 yaşında olduğu belirtildi.

Teröristin kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.

Trump'tan da bahsetmiş, Breıvık'ten ilham almış

Saldırgan manifestosunda ABD Başkan Donald Trump'a da yer vermiş. Saldırgan her ne kadar Trump'tan ‘yenilenmiş beyaz kimliğinin ve ortak amaçlarının sembolü' olarak bahsetse de, onu siyasi bir lider ve politika belirleyici olarak tanımıyor.

Brenton Tarrant ayrıca, 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'ten ilham aldığını yazmış.