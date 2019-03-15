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Yeni Zelanda'da camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler!

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 49 Müslüman şehit oldu. Teröristin kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ve manifestosunda ABD Başkan Donald Trump'a da yer verdiği ortaya çıktı.

15 Mart 2019 Cuma 13:57
Yeni Zelanda'da camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler!

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli teröristin 28 yaşında olduğu belirtildi.

Teröristin kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.

Trump'tan da bahsetmiş, Breıvık'ten ilham almış

Saldırgan manifestosunda ABD Başkan Donald Trump'a da yer vermiş. Saldırgan her ne kadar Trump'tan ‘yenilenmiş beyaz kimliğinin ve ortak amaçlarının sembolü' olarak bahsetse de, onu siyasi bir lider ve politika belirleyici olarak tanımıyor.

Brenton Tarrant ayrıca, 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'ten ilham aldığını yazmış.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:57
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YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar17 dk önce
    ey Türkler çocuklarınıza tarih öğretin. palavraları bırakın. bak adam hangi savaşımızla kafayı yemiş. bilen anlatan öğreten var mı??? face, twit, mok, püsürük... bomboş hayatınızı böyle adamlar daha da boş hale getirecek...
  • AhmetAhmet28 dk önce
    Teröristiyanlar ve Terörisrailer bir araya geldiler mazlum Müslüman insanları öldürüyorlar Müslümandan başka kim dur der?
  • AlpAlp37 dk önce
    Biz müslümanlar uyuyup, sessiz durup bir kısım dahili kefere sevicilere de devletçefırsat verdiğimiz sürece arkası her ülkede gelecektir.
  • Önce Vatan Önce Vatan 39 dk önce
    İslam Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Mekanları Cennet olsun inşallah. Türkiye olarak yas ilan etmeliyiz ve büğünü islam aleminine alçaksaldırınınyas günü ilan etmeliyiz .Zalimler için yaşasın cehennem
  • ahmetahmet39 dk önce
    HRİSTİYAN TERÖRÜ DE OLABİLİR AMA, DAHA ÇOK SİYONİST DEVLET TERÖRİSTLERİNİN 25 YIL ÖNCEKİ KATLİAMINA DA BENZİOR! :Hz.. İbrahim Camisi Katliamı: 1994 yılı içinde Filistin'de meydana gelen en önemli olaylardan biri el-Halil şehrindeki Hz. İbrahim Camisi'nde gerçekleştirilen katliamdır. 25 Şubat 1994 Cuma günü adı geçen camide Müslümanların sabah namazını kılmakta oldukları bir sırada, Kach adlı yahudi terör örgütüne mensup Barush Goldstein adlı teröristin liderliğindeki bir grup camiye gizlice girerek namaz kılanların üzerine otomatik silahlarla ateş etmeye başladılar. Bu saldırıda 67 Müslüman şehid edildi, 300'e yakın Müslüman da yaralandı. Katliamı gerçekleştiren yahudi teröristler el-Halil yakınlarındaki Kirbât Erba' yahudi yerleşim merkezinden gelmişlerdi. Olaya şahit olanların anlattıklarına göre saldırının bir numaralı sorumlusu olarak bilinen Barush Goldstein saldırıyı tek başına gerçekleştirmemiştir. O sadece tetiğe basmakla meşgul oluyordu. Şarjörünün bitmesi halinde arkasındaki diğer teröristler seri bir şekilde şarjör değiştiriyorlardı. Yine görgü şahitlerinin anlattıklarına göre çok sayıda İsrail askeri katliamın gerçekleşmesinden bir gün önce akşam saatlerinde el-Halil bölgesine sevk edildi. Bu durum katliamın ferdi bir eylem olmadığı, planlı bir şekilde gerçekleştirildiği intibaı veriyordu. Olaydan sonra İsrail askerleri katliamın gerçekleştirildiği Hz. İbrahim camisini kuşatma altına aldılar ve gazetecilerin olay yerine yaklaşmalarına engel oldular. Saldırıyı protesto için cami etrafına toplanan Müslümanların üzerlerine askerlerin ateş etmesi üzerine de ölenler oldu. Bu olaydan sonra Hz. İbrahim Camisi ibadete kapatıldı ve sekiz ay kapalı tutulduktan Kasım 1994 başlarında yeniden açıldı. Ama kapalı tutulduğu süre içinde yapılan değişikliklerle caminin daha önce yahudiler tarafından haksız bir şekilde gasp edilerek sinagoga çevrilen kısmı genişletilip cami kısmı daraltılmak suretiyle adeta katliamı gerçekleştiren yahudi teröristler mükâfatlandırılmış, mazlum Müslümanlar da cezalandırılmıştı. İsrail yönetimi bununla da kalmayarak, Müslümanların ibadet ettiği kısmın değişik yerlerine gizli kameralar, özel gözetim yerleri vs. yerleştirmek suretiyle camiyi adeta bir askeri karakola dönüştürmüştü.
  • murat s.murat s.46 dk önce
    bu şeytan tipliyede yarın deli raporu verirler biter. müslüman kimlikli birisi yapsa 'islami terörist, islami fobi2falan derler..
  • AbdullahAbdullah48 dk önce
    Adam hem müslümana karşı hem Trump'a. Ne ayak bu adam?

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