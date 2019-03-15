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Yeni Zelanda'da 49 Müslümanı şehit eden teröristin silahında dikkat çeken detay!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın, saldırıdan önce yaptığı paylaşımlar olayın perde arkasını ortaya çıkarıyor. Saldırganın silahının üzeri Osmanlı'ya ve Türklere duyduğu nefreti gözler önüne seren simgelerle dolu.

15 Mart 2019 Cuma 11:06
Yeni Zelanda'da 49 Müslümanı şehit eden teröristin silahında dikkat çeken detay!

Saldırganın silahlarının üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yer aldığı görüldü

Silahın üzerinde  2. Viyana seferinin tarihi bulunuyor

Yeni Zelanda polisi, 3'ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını belirtirken, saldırıyı canlı yayınlayan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıdan önce yaptığı paylaşımlarda, katliam da kullanıldığı silahın üzerinde "Türk Yiyici", Osmanlı'nın mağlup olduğu 2. Viyana seferi 1683 tarihi ve ( Deus Vult ) Haçlı seferlerinin mottosu olan "Tanrı bunu istedi" yazması dikkat çekti.

Şarjörlerden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç yazması dikkat çekti. Miloş Obiliç, Kosova Savaşı’nda Sultan Murat’ı şehit eden Sırp olarak biliniyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:06
  1. saldırı
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  3. cami
  4. müslüman

YORUM YAZ

  • 1234567891234567899 dk önce
    Bu o çocukları3dünya savaşını bizim üzerimizden çıkarmak istiyorlardikkatli olmak Lazım
  • 1453145315 dk önce
    Avurtralyalı bir,itin İslama ve Osmanlıya duyduğu nefret buysa,bu işlere kafa yoran,Osmanlının yıkılmasında veİslamiyeti ortadan kaldırmakta kararlı olan proje sahiplerinin ki kim bilir nasıldır.İslamiyeti savunan ve yüceltenin koruyucusu ALLAH iken,haçlı sürüsü kendine hayrı olmayan şeytana çalışıyor.
  • hayrihayri16 dk önce
    giavur biliyor lakin, bizim ahmaklar halen anlayamadi iste! O ulu kapinin anahtari elimizde, ya biz acacagiz ya biz acacagiz! ecelden kaderden kacis yok! Türk kaderinden kacamaz, Türk günesi takip etmeyi birakti, kendinide ümmetide karanliga birakti! Erdogan artik devletin bagimsizligi, Hilafeti ilan etmelidir! AYASOFYAYI IBADETE ACARAKTA BUNU ONAYLAMALIDIR! Ilk is bizim adimiza frenklerin emri ile katliam yapanlari temizlemektir.... gerisi 1683te ve sonrasinda yapilan hatalari gözden gecirmektir...
  • AustAust17 dk önce
    Soysuz köpek, kuduz it!
  • AliAli25 dk önce
    abi ben bu kadar tarih bilmiyorum. amma okumuş etmiş gerizekalı...
  • Serhat Serhat 27 dk önce
    Bakalım bunları ne yapacaklar
  • selahaddin-i selahaddin-i 29 dk önce
    Ateşin bol olsun inşaallah

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