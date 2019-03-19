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Yeni Zelanda teröristinin ajan Brunson ile görüştüğü iddia edildi

Yeni Zelanda'da 2 camiye saldırarak savunmasız 50 Müslümanı şehit eden Brenton Tarrant'ın, bir dönem Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Brunson ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

19 Mart 2019 Salı 08:59
Yeni Zelanda teröristinin ajan Brunson ile görüştüğü iddia edildi

Yeni Zelanda'daki cami katliamını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın 2016 yılında 43 gün boyunca Türkiye'de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Tarrant'ın bu süre zarfında, bir dönem Türkiye'de "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklu yargılanan rahip Brunson'la görüştüğü iddia edildi.

Katliamı gerçekleştirdiği silahında ve yayımladığı manifestoda Türklere tehditler bulunan saldırgan Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında olmak üzere, toplam 43 gün Türkiye'de ne yaptığına dair bazı iddialar gündeme gelmeye başladı.

İzmir'de 'kutsal' bölgeye gitmiş

Türk istihbaratı, Tarrant'ın Türkiye'de kimlerle görüştüğü ve neler yaptığını araştırıyor.

Odatv'de yer alan habere göre; Brenton Tarrant'ın İzmir'de Hıristiyanlar için kutsal olan bölgeye gelerek hacı olduğu iddia ediliyor. İzmir'de Hristiyan radikal sağcı yapılarla da görüşen Tarrant'ın, kentte yaptıkları mercek altına alındığı ileri sürülüyor.

Brunson'la görüştü mü?

Tarrant'ın, 25 yıldır Türkiye'de görev yapan ve 2016 Aralık ayında tutuklanan Rahip Andrew Brunson'la görüşüp görüşmediği de incelenen konular arasında. Brunson İzmir Alsancak'taki Diriliş Kilisesi'nde görev yapıyordu. Teröristin, 17-20 Mart ve 13 Eylül- 25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'de 7 ili ziyaret ettiği tespit edilmişti. Bu illerin arasında İzmir'de vardı.

Brunson'un tututukluğu

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Brunson "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bununla birlikte, Brunson hakkındaki adli kontrol şartları ve yurtdışına çıkış yasağı da kaldırılırken, içeride geçirdiği süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 08:59
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YORUM YAZ

  • hasanhasan21 dk önce
    sanıyorum bu adama başta türkiyede bir eylem yaptırmayı düşünmüşlerdi ama sonra y.zelenda kolay olur diye düşündüler.

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