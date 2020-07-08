  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Camiye küstah provokasyon! Adres yine aynı, bakın bu kez hangi şarkıyı çaldılar

İzmir'de İslam düşmanları provokasyonlarını sürdürüyor. Bu kez Karşıyaka ilçesinde ortaya çıkan provokatörler, caminin hoparlöründen Müslüm Gürses şarkısı çaldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:08:00 -

İzmir'de yaşanan 'Çav Bella' ve 'Yuh Yuh' skandalına bir yenisi eklendi. Gece saatlerinde Karşıyaka ilçesinde bulunan caminin hoparlöründen, Müslüm Gürses şarkısı açıldı.

İzmir'de Cami hoparlörleri yine hedef alındı! İzmir'de geçtiğimiz 19 Mayıs'ta önce Çav Bella bir gün sonra da Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' şarkısı yayınlanarak sabote edilmiş, olay büyük tepki toplamıştı.

Yine benzeri bir olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleşti.

Gece saat 03:40 sularında Örnekköy’de, Zübeyde Hanım Mahallesi TOKİ evlerinde bulunan camiden Müslüm Gürses’in ‘Unutamadım’ parçası çalındı. Vatandaşların şikayeti üzerine bekçiler olaya müdahale etti.

Çevrede yaşayanlar olayı telefonlarıyla kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Avini

Camiler ne kadar sahipsiz; hocalar uyanık olmak zorunda yazık
  • Yanıtla

YUSUF DEMİRTAŞ

yakalayın şu fitnecileri artık
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı