Camiye küstah provokasyon! Adres yine aynı, bakın bu kez hangi şarkıyı çaldılar
İzmir'de İslam düşmanları provokasyonlarını sürdürüyor. Bu kez Karşıyaka ilçesinde ortaya çıkan provokatörler, caminin hoparlöründen Müslüm Gürses şarkısı çaldı.
İzmir'de yaşanan 'Çav Bella' ve 'Yuh Yuh' skandalına bir yenisi eklendi. Gece saatlerinde Karşıyaka ilçesinde bulunan caminin hoparlöründen, Müslüm Gürses şarkısı açıldı.
İzmir'de Cami hoparlörleri yine hedef alındı! İzmir'de geçtiğimiz 19 Mayıs'ta önce Çav Bella bir gün sonra da Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' şarkısı yayınlanarak sabote edilmiş, olay büyük tepki toplamıştı.
Yine benzeri bir olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleşti.
Gece saat 03:40 sularında Örnekköy’de, Zübeyde Hanım Mahallesi TOKİ evlerinde bulunan camiden Müslüm Gürses’in ‘Unutamadım’ parçası çalındı. Vatandaşların şikayeti üzerine bekçiler olaya müdahale etti.
Çevrede yaşayanlar olayı telefonlarıyla kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada yayınlandı.