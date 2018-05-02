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Camiye intihar saldırısı: 27 Ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Adamawa eyaletinde bir camiye intihar saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 27 kişi hayatını kaybetti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:48
Camiye intihar saldırısı: 27 Ölü

Afrika kıtasının batısında yer alan Nijerya'da bir camiye düzenlenen saldırıda en az 27 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 60 kişi yaralandı.

Adamawa eyaleti yetkililerin yaptığı açıklamada, hastaneye getirilenlerin çoğunun ağır yaralandığını ve ölenlerin sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini ifade etti.

Polis Sözcüsü Osman Ebubekir, Adamawa eyaletine bağlı Mubi kentindeki bir camiye, öğlen namazı sırasında 2 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı yetkilisi İmam Garki, intihar bombacılarının kimlikleri henüz tam tespit edilmese de, reşit olmayan iki kişi olduğu belirtti.

BOKO HARAM’DAN ŞÜPHELENİLİYOR

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Boko Haram örgütü Nijerya’da son yıllarda toplam 20 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:48
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