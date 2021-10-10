'Camiye giren Müslümanın camiden çıkışta kilosu artmış olmalı'

Burada kastettiğim şey manevi kilo artışıdır. Birkaç vakit namazını camide kılan bir Müslüman günde en az bir ayet ve bir hadis öğrenmiş, biliyorsa tekrar etmiş olmalıdır. Bu hususta zaten diyanetin “Din görevlisi ile 365 gün’’ kitap ve programı mevcuttur. Cemaatle namaza devam edenler bu programın da gerçekleşmediğini görüyorlar. Bu program bile hocaların çoğuna zor geliyor. Diyanetin en verimli çalışması 4-6 yaş gurubu Kur’an kurslarıdır. Bu kurslarda cami ve cemaat sevgisi aşılanmaktadır. Korona öncesi bu kursa katılan torunum ezanı duyunca elimden tutup ‘’haydi camiye’’ diyerek, benimle camiye geliyordu. Torunum bir akşam namazı çıkışı; çocuk parkına giderek salıncağa binmek istedi. Onu kırmayarak parka götürdüm. Ve salıncakta sallarken ona ‘’haydi bir sure okuyalım’’ dedim. Nas süresini beraberce okurken torunum; bu süreyi bildiğini ama manasını bilmediğini söyledi. “Dede bana bunun manasını öğretir misin” deyince, şaşırdım. Öncelikle ‘’nas’’ ne demek diye sordu. “Nas insan demek” dedim ve sürenin manasını anlattım. Gerçekten şaşırmıştım, çünkü bizim yaştaki insanlar yıllardır camiye gider, fakat cami çıkışında “hocam farzın birinci rekâtında okuduğunuz ayetin manası nedir” diye sormaz. Camiye girdiğimiz gibi bir şey öğrenmeden çıkarız. Bu çağın çocukları internet ortamında büyüdüğü için midir bilinmez her şeyi araştırıp sorguluyor. Camide bu imkânı bulamadıkları için dinden uzaklaşıyorlar. Bir akşam namazı çıkışında, ilkokul öğrencilerini topladım; dondurmalarını ikram ettikten sonra “size bir ayet okuyup, soru soracağım, sonra hemen evlerinize gideceksiniz geç kalmayacaksınız” dedim. Ayet: Neml Suresi 88. ayet “sen dağları görürsünde yerinde durur sanırsın, oysa onlar bulutlar gibi yürümektedirler”. Bu ayeti okuyup ne anladıklarını sorduğumda; cevap veren olmadı. Bu örnekte görüldüğü gibi ilkokul çocukları bile Kur’an’ı anladıklarına göre cemaatle namaza gelenlerde Kur’an’ı anlarlar. Bu bakımdan din görevlileri günde en az bir ayet ve bir hadisin manasını öğrenmeli ve öğretmelidir.