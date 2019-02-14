Camiye giden çocuklara ödül Yalova’nın Altınova Müftülüğü, ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi çerçevesinde çocuklara hediyeler verdi.

Yalova’nın Altınova Müftülüğü, ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi çerçevesinde çocuklara hediyeler verdi.

Hazreti Yusuf Camii’nde başlatılan ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi dahilinde, şubat tatilinde 15 gün boyunca namazını camide cemaatle kılan, verilen sure ve duaları ezberleyen 22 çocuğa çeşitli hediyeler verildi. Hazreti Yusuf Camii’nde düzenlenen program sonunda namaza devamlılık esas alınarak öğrencilerden birinci olan Ahmet Efe Yiğit’e bisiklet, ikinci olan Berkay Yılmaz’a 300, üçüncü üçüncü olan Yakup Bulduk’a 200 lira hediye edildi. Programa Altınova Müftüsü Recep Eren ve cemaat katıldı.

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