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Yüksek dozda uyuşturucu alan kişi cami bahçesinde can verdi

Antalya’da, Alpay A. (39) adlı kişi cami bahçesinde koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2018 Pazar 08:55
Yüksek dozda uyuşturucu alan kişi cami bahçesinde can verdi

Antalya Muratpaşa'da bulunan Arvallı Camii'ne gelenler bahçede Alpay A.’nın hareketsiz yattığını görünce 112'yi aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Alpay A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

NEDENİ YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCU

Alpay A.’nın koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Alpay A.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 08:55
  1. Antalya
  2. cami

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