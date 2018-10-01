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Almanya'da camiye çirkin saldırı! Gamalı haç çizdiler

Almanya'nın Gladbeck şehrindeki Türk camisine gamalı haç çizerek saldırıda bulunuldu. Cami kamerasının kaydettiği görüntüler güvenlik güçleriyle paylaşıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:32
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Gamalı haç çizdiler

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gladbeck kentinde bir camiye gece kimliği belirsiz kişilerce gamalı haç çizilerek ırkçı mesajlar yazıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Gladbeck Türkiye Camisi'ne gece 03.14'te gerçekleştirilen saldırının ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Cami Derneği Başkanı Nadir Kahraman yaptığı açıklamada, saldırının güvenlik kameralarınca kaydedildiğini belirterek, görüntüleri polise verdiklerini ve saldırganların bir an önce yakalanmasını istediklerini söyledi.

"Neonazi işaretleri çizdiler"

Sabah saatlerinde cemaatten bir kişinin durumu farkettiğini aktaran Kahraman, "Bunun üzerine hemen bizlere haber verdi. Polisi aradık. Polis incelemelerde bulundu ve soruşturma başlattı. Güvenlik kamerasında saldırganların en az iki kişi olduğu ve ellerinde el fenerleriyle hazırlıklı geldikleri görülüyor. Özellikle kadınlar girişine ve komşu duvarlara çeşitli küfür, hakaretler yazıp, neonazi işaretleri çizmişler." ifadesini kullandı.

"Saldırganlar yakalanmadı"

Kahraman, saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye davet edilerek geldik. O günden bu güne birlik ve beraberlik içinde yaşadık ve bu şekilde yaşamaya devam etmek istiyoruz. Artık bu ülkenin yerlisiyiz. Bu saldırıyı yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Şimdiye kadar çok yere saldırı oldu ancak maalesef saldırganlar yakalanmadı. Faillerin bulunup cezalandırılması bu tür suçların işlenmesinin önüne geçecektir."

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 14:32
  1. Almanya
  2. gamalı haç
  3. saldırı
  4. Gladbeck Türkiye Camisi

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