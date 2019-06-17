Camiye düşen yıldırım elektrik tesisatına zarar verdi
Karabük’ün Yenice ilçesinde yıldırım düşen caminin elektrik tesisatı zarar gördü.17 Haziran 2019 Pazartesi 19:08
Karabük’ün Yenice ilçesinde yıldırım düşen caminin elektrik tesisatı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanak yağış ile birlikte Yenice ilçesine bağlı Hisar Köyünde bulunan merkez camiye yıldırım düştü. Yıldırımın cami cemaatinin olmadığı sürede düşmesi olası bir faciayı önlerken, yıldırım elektrik panosuna isabet etti.
Elektrik tesisatının zarar gördüğü camide köylülerinmüdahalesi ile yangın çıkmadan kısa süredesöndürüldü.
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