0553 313 94 23

Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı

Adıyaman’da anne ve babası tarafından cami avlusuna bırakılan 2 aylık bebeğin ölümcül hasta olduğu ortaya çıktı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı

Adıyaman’da anne ve babası tarafından cami avlusuna bırakılan 2 aylık bebeğin ölümcül hasta olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.


Adıyaman’da önceki gece cami avlusuna bırakılan ve sabah namazına gelen cami görevlisi ve cemaat tarafından fark edilen 2 aylık bebeğin anne babasına ulaşan polis, olayın ardındaki dramı da ortaya çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, isimleri açıklanmayan anne ile babanın ertesi gün polis merkezine giderek ifade verdikleri öğrenildi. Anne babanın ifadelerinde, ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hasta bebeklerine bakamadıklarını ve bu nedenle cami avlusuna bıraktıklarını söylediği öğrenildi.



Bebek ölümcül hasta


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan muayenede, talihsiz bebeğin ölümcül hasta olduğu belirlendi. Akut böbrek yetmezliği ve septik şok hastalığı olduğu tespit edilen bebek, yoğun bakım ünitesine alındı.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek, "112 Ambulans ekipleri cami avlusunda buldukları bebeği hastanemize getirdiler. Çocuğun aşırı derece siyonetik ve hipotermisi olduğu için acil serviste değerlendirildi, hayati tehlikesi görülerek yoğun bakıma yatırıldı. Şu anda septik şok ve akut böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda takip ediliyor. Hekim arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Çocuğun iyi olması için, iyileşmesi için yoğun bakımda bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ama an itibariyle genel durumu çok iyi değil ve şu an hayati tehlikesi devam ediyor. Daha öncesinde bizde kaydı olmadığı için onu göremiyoruz ama takibi yapılıyor. Gece vakti bırakıldığı için havanın soğukluğuna bağlı hipotermi gelişmiş olabilir, siyonozu da yani oksijen açlığı da bundan olabilir. Şu an takip ediliyor. Şu an akut böbrek yetmezliği durumu da var. Çocuklarda çok hızlı bir şekilde akut böbrek yetmezliğine gidilebiliyor. Elimizden geleni yapacağız çocuğumuzu inşallah iyileştirmeye çalışacağız” diye konuştu.


Bebeğin tedavisinin ardından aileye geri verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl'de 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi
    1. Bingöl'de 8 PKK'lı teröristin etkisiz..
    2. Hakaretini skandal gerekçelerle..
    3. Yıldırım, İzmir’de hastane açtı
    4. Ayvalık’ta 37 mülteci yakalandı
    5. Meteris Meydanı yeni görüntüsüyle..
    6. Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısına..
    7. Afganistan'da hava saldırısı: 8 ölü
    8. Elektrik faturalarında yeni düzenleme!..
    9. İki kurum hakkında soruşturma başlatıldı
    10. Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı
    11. Gökçeada’daki hasta askeri..
    12. Başkentin beklenen indirim günleri..
    13. Toroslar’da yaz akşamları renklendi
    14. Derede kaybolan şahıs bulundu
    15. Aksaray’da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
    16. Büyükşehir’de Akaryakıt Alımı İhalesi..
    17. Sinop’ta silahlı saldırıda bir kişi..
    18. Elmalı’da hükümlülereözel konser
    19. Düzce'de üreticilerin borçlarına..
    20. ATO'dan Kurban Bayramı tatili talebi:..
    21. INTERPOL'den skandal Salih Müslüm..
    22. Bungee jumping halatı koptu, 30..
    23. İdlib'deki saldırıda ölenlerin sayısı..
    24. İdlib’de ölü sayısı 31’e yükseldi
    25. Mimar Savatlı'nın son dönem..
    26. Amerikan savaş gemisi Çanakkale..
    27. Somali’de patlama: 10 ölü
    28. ABD askeri gemisi Çanakkale..
    29. Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat..
    30. Canpolat kırsal çalışmaları yerinde..
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti