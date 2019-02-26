Caminin demir kapısını sökerek çaldılar Kayseri’de bir caminin demir kapısını sökerek çalan ve satan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri’de bir caminin demir kapısını sökerek çalan ve satan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Güllüce Caddesi’ndeki Ünal Camii’nin müştemilatındaki demir kapı sökülerek çalındı. Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren V.P.(24) ve E.K.(24) yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar haklarındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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