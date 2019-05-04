Caminin çatısında mahsur kalan Serçe’yi vatandaşlar kurtardı Yavuzeli’nde Caminin çatısında ipe dolanarak asılı kalan serçe, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yavuzeli’nde Caminin çatısında ipe dolanarak asılı kalan serçe, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçe Merkezindeki Cumhuriyet Mahallesindeki cami sokak üzerinde bulunan Merkez Camii’nin çatısına ipe boğazı takılan kuşu fark eden duyarlı vatandaş, yaklaşık 12 metre yükseklikte ipe asılı vaziyette duran serçeyi, demir merdiven yardımıyla çatıya çıkarak kurtardı.

Duyarlı vatandaş Mevlüt Yıldız tarafından kurtarılan serçe, su ve ekmek ile beslenmesinin ardından tekrar doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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