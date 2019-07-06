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Caminin baş tacı misafirleri

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde Gazi Osman Paşa Caminin kubbesine yuva yapan leylek ailesi görenlerin dikkatini çekiyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:34
Caminin baş tacı misafirleri

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde Gazi Osman Paşa Caminin kubbesine yuva yapan leylek ailesi görenlerin dikkatini çekiyor.


Sulusaray ilçe merkezi girişinde bulunan Gazi Osman Paşa Caminin ana kubbesine yuva yaparak bu yılki konukları olan leyleklerin yavruları yumurtadan çıkarak büyüdü. Leylek ailesinin 3 yavrusu ile cami cemaatinin yanı sıra yoldan geçen vatandaşların da dikkatini çekiyor. Cami İmamı Levent Adalar, yaklaşık 6 yıldır görevli olduğu camide leyleklerin yuva yapmak olduğunu söyledi. Leyleklerin her yıl 2 veya 3 yavruyu başarılı bir şekilde büyütmekte olduğunu ifade eden Adalar, “Leylekler camimize bir güzellik katmakta. Yavrularını güneşte kanatlarını açarak koruması, rüzgarlı ve yağmurlu havalarda yine koruması camimize bir güzellik katıyor. Camimizin önünden gelip geçenler, cemaatimiz, çocukların dikkatini çekiyor. Onlarda leylekleri ilgi ile takip ediyorlar” dedi.


Yöre sakinlerinden Necmettin Çinpolat ise her yıl ilçelerine gelen doğal misafirleri olan leyleklerin çevreye ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Leyleklerin kubbe üzerine yuva yapmasının ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirten Çinpolat, yavrularını büyüten leyleklerin son baharla birlikte göç ederek daha sıcak ülkelere gittiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:34
  1. doğa

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