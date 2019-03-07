Caminin bakım ve onarımı tamamlandı Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi Merkez Camisi’nin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi Merkez Camisi’nin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Kabadüz İlçe Müftüsü Ahmet Koç, Özlükent Merkez Camisi’nin bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Caminin bakım ve onarımının Diyanet İşleri Başkanlığı ve hayırseverlerin destekleriyle yapıldığını dile getiren Koç, "Camimizde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında çini kaplama, mihrap, minber, avize ve nakkaş işlemesi yapıldı. Gerçekten güzel bir görünüme kavuşan camimizde yapılan çalışmalar herkes tarafından büyük beğeni topladı. Çalışmalara destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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