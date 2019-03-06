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Camilere dadanan hırsız uslanmadı

Kayseri’de 2018 yılında 9 camiden hırsızlık yapmak suçundan polis tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, serbest kalınca yine bir camiden 400 TL çaldı ve yakalandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:14
Camilere dadanan hırsız uslanmadı

Kayseri’de 2018 yılında 9 camiden hırsızlık yapmak suçundan polis tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, serbest kalınca yine bir camiden 400 TL çaldı ve yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi’ndeki Şafak Camisi’nde imam odasından hırsızlık yapıldı. Yapılan ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince caminin güvenlik kamera kayıtları incelendi. Hırsızlık yapan kişinin 26 yaşındaki Uğur U. olduğu belirlendi. Uğur U., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturma çerçevesinde Uğur U.’nun 2018 yılı Eylül ayında 9 camide meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirlendi.


Tutuklandıktan bir süre sonra mahkemece serbest bırakılan ve Şafak Camisi’nde imam odasından 400 TL para çaldığı belirlenen Uğur U., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:14
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