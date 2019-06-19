Camilere büyük özen gösteriliyor Düzce Belediyesi ortak kullanım alanlarının temizlikve düzenine özen gösteriyor.

Düzce Belediyesi ortak kullanım alanlarının temizlikve düzenine özen gösteriyor. Camilerde ihtiyaç olan çevre düzenlemelerine ağırlık veriyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde ortak kullanım alanlarına öncelik vererek çalışmalarına devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün seçim sürecinde 56 mahalle ile imzaladığı ‘Mahalle Sözleşmeleri’nde geçen cami ve parkların bakım ve onarımı maddeleri kapsamında Sarayyeri Camiinde çalışma başlatıldı. Sarayyeri Camii avlusunda talep edilen parke taş örme çalışmasını yapan ekipler cami cemaatinin ulaşımını kolaylaştırmak için harekete geçti. Camiye ulaşan yürüme yolları üzerinde parke taşları ören ekipler ortak kullanım alanlarında iyileştirme çalışmalarının taleplere öncelik verilerek devam edileceğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.