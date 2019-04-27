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Camilerde toplanan paraları zimmetlerine geçirdikleri iddiası

Denizli'de camilerde toplanan paralar ile Diyanet İşleri Başkanlığının dergi parasını zimmetlerine geçirdikleri öne sürülen 2 memur tutuklandı

27 Nisan 2019 Cumartesi 18:12
Camilerde toplanan paraları zimmetlerine geçirdikleri iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının dergi parası ile camilerde toplanan paraları zimmetine geçirdikleri iddia edilen 2 memur tutuklandı.

İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı yayını olan dergilerin paralarının Çivril Müftülüğünden zamanında gönderilmemesi üzerine ilçe müftülüğünde görevli memurlardan B.A. ve M.A. hakkında idari soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, Çivril Müftülüğünde yaptığı incelemede, dergi paralarının abonelerden topladığını ancak zamanında Diyanet İşleri Başkanlığı banka hesaplarına yatırılmadığını tespit etti.

Hesaplarda yapılan detaylı incelemede, 2012 yılından itibaren Çivril genelinde camilerde toplanan yardım paralarında da tutarsızlık olduğunu, 75 bin liranın kayıp olduğunu tespit eden müfettişler, Çivril Müftülüğünde görevli memurlar B.A. ve M.A. hakkında adli ve idari işlem yapılmasına ilişkin rapor hazırladı.

Çivril Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 memur, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 18:12
  1. Diyanet
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