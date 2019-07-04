Camiler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı Adıyaman İl MüftülüğüDiyanet Gençlik Koordinatörlüğü olarak düzenlenen Camiler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı.

Adıyaman İl MüftülüğüDiyanet Gençlik Koordinatörlüğü olarak düzenlenen Camiler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı.

Camiler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı’nın başlama vuruşu ile başladı. 9 Ağustos tarihine kadar sürecek olan turnuvaya 24 cami futbol takımı katılıyor.Eleme usulü yapılan turnuvada il bazında finale kalan takımla, ilçeler arasında yapılacak eleme usulü müsabakalar sonunda il ve ilçe birincileri finale kalacak.

Turnuvada ilk üç takıma ödüllerin verileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.