Camiden yardım paralarını çalan şahıs yakalandı Bursa’da camiden yardım paralarını çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa’da camiden yardım paralarını çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu ilçesi Iğdır Mahallesi’ndeki camiden yardım paralarının çalındığı ihbarı üzerine yaptıkları incelemede hırsızlık olayını bölgedeki camilerde daha önce de meydana gelen hırsızlık olayı şüphelisi N.K.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlı devriye gezen polis ekiplerince tarlada kaçarken yakalandı. Şüphelinin camiden çaldığı 755 TL cami görevlisine teslim edildi. Yakalanan N.K.’nın 28 değişik suçtan sabıkasının olduğu ve 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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