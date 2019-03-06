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Camiden "kurşun" hırsızlığı

Eminönü'ndeki tadilatı devam eden Yeni Cami inşaatından kurşun çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

06 Mart 2019 Çarşamba 11:28
Camiden "kurşun" hırsızlığı

İSTANBUL (AA) - Eminönü'ndeki Yeni Cami tadilatından 50 kilogram kurşun çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, 15 Şubat'ta 03.15 sıralarında tadilatı süren Yeni Cami inşaatından 50 kilogram kurşun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen Özbekistan uyruklu şüpheli A.B'yi (43) yakaladı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, çalınan 50 kilogram kurşun ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelinin sırt çantasına yüklediği kurşunlarla camiden ayrılma anları görülüyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:28
  1. Fatih
  2. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. HIRSIZLIK
  4. Yeni Camii

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