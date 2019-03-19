0553 313 94 23

Camideki katliama dünyanın dört bir yanından çiçek gönderiliyor

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanından hatıra duvarına çiçekler ve birlik mesajı içeren notlar bırakılıyor.

19 Mart 2019 Salı 12:17
Camideki katliama dünyanın dört bir yanından çiçek gönderiliyor

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanından hatıra duvarına çiçekler ve birlik mesajı içeren notlar bırakılıyor.


Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde Cuma günü El Nur ve Linwood camilerine terör saldırısı düzenlenmiş ve 50 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni Zelandalılar teröre karşı bir araya gelerek, 41 kişinin hayatını kaybettiği El Nur Camisi’nin yakınındaki bir duvarın önüne çiçek bırakarak şehitleri anıyor.


Ziyaretçilerden 85 yaşındaki Les Rigden, “Tek yapabileceğiniz bu, bir tutam çiçek bırakmak” diyerek saldırı sebebiyle kendisini çaresiz hissettiğini ifade etti. Ziyaretçilerden Nona Eklund ise "Çiçekler öyle evrensel bir şeydir ki, hem kutlamak için hem de hüzünlü zamanlar içindir” dedi.



Dünyanın dört bir yanından çiçek siparişi


Christchurch şehrinde çiçekçilik yapan Hannah Dore, İngiltere’den bir Müslümanın dükkânlarını arayarak, hatıra duvarına çiçek bırakmaları için sipariş ettiğini söyledi. Çiçekçi Dore, dünyanın birçok ülkesinden sipariş aldıklarını ve onların adına çiçekleri duvara bıraktıklarını belirtti.


Çiçeklerin bırakıldığı hatıra duvarını annesi Carol ile birlikte ziyaret eden Calsey Mikulicic, "Çiçekler mutlu ve parlak gözüküyor. Sizin, olanları umursadığınızı gösteriyorlar" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’nin yiğitleri dua ve şiirlerle anıldı
    1. Çanakkale’nin yiğitleri dua ve..
    2. Motosikletliye çarpıp kaçan sürücüye..
    3. Yeni genel müdürden Turkcell..
    4. Soydan, Çanakkale şehitleri için..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de,..
    6. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    7. Hakkari-Çukurca karayoluna düşen..
    8. Milletvekili Erol, “Herkesin..
    9. Mersin’de 11 hırsızlık zanlısı..
    10. Köşk İYİ Parti’den Çanakkale Zaferi..
    11. Başkaca bir şey demiyoruz ki...
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış..
    13. Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu..
    14. Teröristlere büyük finans! İşte..
    15. Akıncı Üssü davası
    16. Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi
    17. Şehitler için mevlid okutuldu, helva..
    18. "Hastane yapılarımız sağlık turizminin..
    19. Türel: " Böcek ile istediği yerde..
    20. Ulaştırma Bakanı Turan: "Karşımıza..
    21. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    22. Bakan Pakdemirli: "Katar’ın kısa dönem..
    23. Düzce’de bir önceki yıla göre konut..
    24. Osman Haymana, "Ben, Birilerinin..
    25. Türk Telekom, az gören çocukların..
    26. İşportacılar olarak çözüm bekliyoruz!..
    27. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    28. Mustafakemalpaşa’ya 14 milyonluk tesis
    29. YPG/PKK'dan Deyrizor'da DEAŞ'ın son..
    30. Nazilli Belediyesi istinat duvarı..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti