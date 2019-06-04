0553 313 94 23

Camide yankesiciliğe tutuklama

Süleymaniye Camisini ziyarete gelen 5 turistin çantalarından yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

04 Haziran 2019 Salı 19:15
Camide yankesiciliğe tutuklama

İSTANBUL (AA) - Süleymaniye Camisini ziyarete gelen turistlerin cüzdanlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta Süleymaniye Camisini ziyarete gelen Fransız turist C.B.L'nin çantasından yankesicilik yöntemiyle cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Cami içerisindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlığı Cezayir uyruklu R.G'nin (28) yaptığını belirledi. Zanlı, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüphelinin 20 - 27 Mayıs günleri arasında aynı camide 4 turistin daha cüzdanını aynı yöntemle çaldığı ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 19:15
  1. Fatih
  2. operasyon
  3. yankesicilik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Camide yankesiciliğe tutuklama
    1. Camide yankesiciliğe tutuklama
    2. Myanmar'da radikal milliyetçi Budist..
    3. İHH’dan 5 kıtaya Ramazan yardımı
    4. İzmir'de göçmen operasyonu! 27 Afgan..
    5. Sudan’da 9 ay içinde seçime gidiliyor
    6. Diktatör Franco'nun mezar yerinin..
    7. Darülaceze, bayram coşkusunu..
    8. Süper Lig'de kritik eşik! Takım sayısı..
    9. Su kuyusunda zehirlenen 3 kişiden biri..
    10. Fethiye’de bayram yoğunluğu
    11. Malazgirt’te bayramlaşma töreni
    12. Manisalı AK Partililer İstanbul’da..
    13. İmamoğlu baba ocağı Akçaabat’ta..
    14. CSKA Moskova, Itoudis'in sözleşmesini..
    15. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    16. Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6..
    17. Kırmızı listeye alındı! Zarar verene..
    18. "Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey..
    19. Venezuelalı muhalif lider Lopez'in eşi..
    20. Mavi bayraklı plajlarda bayram..
    21. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    22. Donald Trump'a çok sert tepki: Pişman..
    23. Genç ve Beytülmakdis Akademi Mescid-i..
    24. Erkekler Basketbol 1. Lig: OGM..
    25. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
    26. Erman Kunter, 2021'e kadar Cholet..
    27. Kaymakam Tanrıseven’den sürücülere ve..
    28. Kaş’ta bayramlaşma
    29. "Bodrum'da yaz boyu sanatsal..
    30. Sinop’ta yangın
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."