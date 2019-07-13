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Camide namaz kılan kardeşini öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Ordu'da, arazi sorunu yaşadığı kardeşini camide namaz kıldığı sırada silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 75 yaşındaki kişi saklandığı fındık bahçesinde yakalandı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:44
Camide namaz kılan kardeşini öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

ORDU (AA) - Ordu'da arazi sorunu yaşadığı kardeşini camide namaz kıldığı sırada silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 75 yaşındaki kişi gözaltına alındı.

Aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu ileri sürülen Ali D. (75) ve kardeşi Hasan D. (70), Fatsa ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ndeki camide akşam namazı kıldı.

Ali D, cemaatin dağılmasının ardından namaz kılmaya devam eden kardeşi Hasan D'ye silahla ateş etti.

Ağır yaralanan Hasan D, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan Ali D, jandarma ekiplerince aynı mahalledeki fındık bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:44
  1. Fatsa ilçesi
  2. Kardeşini namaz kılarken öldürdü
  3. Ordu

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