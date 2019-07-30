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Camide korkutan yangın

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan Mehmet Atıf Camii’nde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

30 Temmuz 2019 Salı 17:10
Camide korkutan yangın

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan Mehmet Atıf Camii’nde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’ndeki Mehmet Atıf Camii’nde elektrik kontağından yangın çıktı. Mehmet Atıf Kur’an Kursu Derneği Başkanı Kamil Tabar tarafından fark edilen yangın, olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Yangının maddi hasara yol açtığını ifade eden Tabar, “Her sabah buraya gelip cami inşaatında çalışanların bir ihtiyacı var mı diye bakıyorum. Bu sabah da evden çıktım. Geldiğim sırada caminin çatısından dumanların çıktığını gördüm. ‘Cami yanıyor’ diye bağırdım. Komşuların gelmesi ile birlikte yangını söndürmeye çalıştık. Ancak söndüremeyince itfaiyeye haber verdik. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyenin yardımıyla yangını söndürdük” dedi. Yangının maddi hasara yol açtığını ifade eden Tabar, “Zaten caminin Kur’an kursu, taziye evi gibi bazı bölümlerinin inşaatı devam ediyordu. Bir de bu yangın bizleri daha da zor durumda bıraktı. Şu anda yaklaşık 100 bin TL’lik bir zarar var. Bizler hayırsever vatandaşlarımızdan yardımcı olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:10
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