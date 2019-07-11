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Camide hem Kur’an hem de trafik kurallarını öğreniyorlar

Amasya’da yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilere Amasya Emniyet Müdürlüğünce trafik eğitimi veriliyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:56
Camide hem Kur’an hem de trafik kurallarını öğreniyorlar

Amasya’da yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilere Amasya Emniyet Müdürlüğünce trafik eğitimi veriliyor. Kursa katılan öğrenciler, hem Kur’an-ı Kerim hem de trafik kurallarını öğreniyor.


Amasya merkez İstasyon Camii’nde yaz tatilini Kur’an kursuna katılarak değerlendiren çocuklar, bir yandan dini eğitim alırken bir yandan da trafik eğitimi alıyor. Kur’an kursunda trafik eğimi veren Amasya Emniyet Müdürlüğü polis memurlarından Şuayip Aydın, “2018-2019 eğitim-öğretim yılının bitmesiyle eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında hedef kitlede trafik bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla yaz okulu ve yaz Kur’an kurslarımızda 2019 yılının yaya güvenliği yılı olması nedeniyle çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek için eğitim faaliyetlerimiz bu kapsamda devam etmektedir" diye konuştu.


Ömer Furkan Kutay adlı çocuk ise, “Polis abimiz bize trafikteki şeyleri öğretti. Yaya yolundan nasıl geçebileceğimizi ve arabaların nasıl yol vereceğini öğretti. Ona teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:56
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