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Camide futbol maçı yaptılar

Gaziantep’te bir caminin içerisinde çocukların futbol maçı yapmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:35
Camide futbol maçı yaptılar

Gaziantep’te bir caminin içerisinde çocukların futbol maçı yapmasına sosyal medyadan tepki yağdı.


Hacı Yasin Kaplan Cami’de futbol maçı yapan çocuklar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşımı görenler de duruma tepki göstererek, ibadet yerinde böyle bir durumun yaşanmasından üzüntü duyduklarını paylaştı. Görüntülerde caminin içerisinde iki takım haline bölünen çocuklar, futbol topunun peşinden koşturuyor. Çocukların futbol maçı yaptığı sırada bazı vatandaşların da namaz kıldığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:35
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