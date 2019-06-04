Camide Fransız turistin cüzdanını çalan Cezayirli zanlı, kameralara yakalandı Fatih’te Fransız turistin cüzdanını çalan Cezayir uyruklu zanlı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih’te Fransız turistin cüzdanını çalan Cezayir uyruklu zanlı, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 31 Mayıs günü Fatih’te bir camide yaşandı. Edinilen bilgilere göre camide Fransız uyruklu C.B.L.’nin çantasından cüzdanını çalan Cezayir uyruklu R.G. (28) güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, zanlıyı Fatih’te gözaltına aldı. Cezayir uyruklu R.G.’nin aynı camide 4 kez daha hırsızlık yaptığı belirlendi. Adliyeyesevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.